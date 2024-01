Tischtennis

Neu-Ulm

Düsseldorf und Saarbrücken im Endspiel um Tischtennis-Pokal

Der deutsche Meister Borussia Düsseldorf und der Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken bestreiten am Sonntagnachmittag das Endspiel um den deutschen Tischtennis-Pokal. Beim Finalturnier der besten vier Teams in Neu-Ulm setzten sich die Düsseldorfer am Mittag im Halbfinale mit 3:1 gegen den Bundesliga-Rivalen ASV Grünwettersbach durch. Die Saarbrücker schlugen den viermaligen Pokalsieger TTF Ochsenhausen mit 3:2. Titelverteidiger TTC Neu-Ulm ist in eigener Halle nicht dabei. Der Club hatte seine Mannschaft vor dieser Saison aus der Bundesliga zurückgezogen.