Düsseldorf

Düsseldorf stoppt Sieglos-Serie: 2:1 gegen Union Berlin

Fortuna Düsseldorf hat seine Negativserie in der Fußball-Bundesliga gestoppt und Werder Bremen vom Relegationsrang verdrängt. Gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin gewann das Team von Trainer Friedhelm Funkel mit 2:1 und kam nach zuletzt sechs sieglosen Spielen wieder zu einem Erfolg. Rouwen Hennigs und Erik Thommy sorgten für den Sieg. Michael Parensen hatte in der 48. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Berliner getroffen. Union bleibt trotz der Niederlage als Elfter vor Stadtrivale Hertha BSC. Düsseldorf geht als 16. vor Bremen und Paderborn in die Winterpause.