Dürr wird Slalom-Fünfte in Are – Vlhova wieder vorne

Ski-Ass Lena Dürr ist beim ersten von zwei Damen-Slaloms an diesem Wochenende im schwedischen Are zu ihrem besten Weltcup-Ergebnis in diesem Winter gefahren.

Die Sportlerin vom SV Germering wurde Fünfte und stellte damit ihr bislang bestes Slalom-Resultat von 2015 in Maribor ein. 1,67 Sekunden betrug Dürrs Rückstand auf die Slowakin Petra Vlhova, die ihren zweiten Sieg in Folge feierte, dadurch ihre Führung in der Slalom-Wertung ausbaute und sich auch wieder an die Spitze des Gesamtklassements setzte. Zweite wurde Weltmeisterin Katharina Liensberger (+0,20) aus Österreich vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,64).

Andrea Filser (+4,24) fiel im zweiten Durchgang noch von Rang 19 auf Platz 25 zurück. Die dritte deutsche Starterin, Jessica Hilzinger, schied im Finale aus. Am Samstag steht in Are ein weiterer Slalom an. Kommende Woche steigt dann das Saisonfinale in Lenzerheide in der Schweiz.

