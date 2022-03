Dürr verpasst Podium trotz Führung – Liensberger gewinnt

Skirennfahrerin Lena Dürr hat trotz optimaler Ausgangsposition einen Podestplatz im Slalom-Weltcup von Are verpasst.

Are

Are (dpa). Nachdem die 30 Jahre alte Münchnerin nach dem ersten Durchgang noch mit 0,08 Sekunden in Führung gelegen hatte, reichte es am Ende nur für Platz fünf. Der Rückstand auf Siegerin Katharina Liensberger aus Österreich betrug 0,34 Sekunden. Zweite wurde die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,16) gefolgt von Michelle Gisin (+0,23) aus der Schweiz.

In Emma Aicher und Jessica Hilzinger komplettierten die zwei übrigen DSV-Starterinnen das dennoch gute Gesamtergebnis aus deutscher Sicht. Die 18 Jahre alte Aicher fuhr in ihrem Geburtsland auf Platz 18. Hilzinger belegte Rang 21.