Dünenwellen und eine Acht: Das WM-Logo für 2022

Gut drei Jahre vor dem Eröffnungsspiel hat die FIFA das Logo für die Fußball-Weltmeisterschaften 2022 in Katar vorgestellt. Das Emblem wurde in der Hauptstadt Doha präsentiert – zeitgleich auch in vielen anderen Großstädten weltweit, darunter in Berlin.