Berlin

Deutscher Schwimm-Verband

DSV-Präsident appelliert an Politik: Rettet das Schwimmen

Der neue Präsident des Deutschen Schwimm-Verbandes, Marco Troll, hat in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Landesregierungen appelliert, „die Schwimmbäder und damit das gesamte Kulturgut Schwimmen in Deutschland zu retten“.