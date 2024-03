Soldier Hollow

Biathlon

DSV-Frauen zum Abschluss in Soldier Hollow ohne Chance

Von dpa

i Selina Grotian kam als beste Deutsche in der Verfolgung von Soldier Hollow auf den 13. Platz. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Auch in der Verfolgung reicht es für Deutschlands Biathletinnen nicht zu einem Top-Ten-Resultat. Selina Grotian wird in Soldier Hollow 13., der Sieg geht an eine Französin.