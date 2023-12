DSV weist Kritik an Biathlon auf Schalke zurück

Nach der Kritik des BUND meldet sich der Deutsche Skiverband zu Wort. Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation, sieht den Wintersport pauschal nicht als Mitschuldigen in der Klimakrise.

ARCHIV – Der Vorstand Kommunikation beim DSV, Stefan Schwarzbach, weist Kritik an Biathlon auf Schalke zurück. Foto: picture alliance / dpa

Gelsenkirchen (dpa) – Stefan Schwarzbach, Vorstand Kommunikation beim Deutschen Skiverband (DSV), hat die Kritik des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland an Veranstaltungen wie «Biathlon auf Schalke» zurückgewiesen.

«Die Frage ist, ob wir uns als Gesellschaft inzwischen jede Form von Unterhaltung – sei es Kultur oder Sport – mit moralinsaurer Miene schlechtreden oder verbieten lassen müssen», sagte Schwarzbach der Deutschen Presse-Agentur. «Noch dazu, wenn, wie bei dieser Veranstaltung, alles dafür getan wird, sie verantwortungsbewusst und mit den höchsten Standards durchzuführen.»

Schwarzbach: «Schlichtweg Unsinn»

Für das Event im Fußball-Stadion des Zweitligisten FC Schalke 04 sind rund 100 Lkw-Ladungen an Kunstschnee von Neuss nach Gelsenkirchen gefahren worden. Der Club habe nach eigenen Angaben bereits einiges unternommen, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Zudem sei der Schnee aus dem Alpenpark Neuss komplett ökologisch und vollständig aus Wasser produziert worden. Und die Photovoltaikanlagen erwirtschafteten mehr Strom, als der Alpenpark abnehme, teilte der Verein auf Anfrage mit.

Zwar sei der ökologische Fußabdruck der Veranstaltung auf Schalke deutlich geringer im Vergleich zur Kunstschnee-Produktion im alpinen Raum, hatte Dirk Jansen, Geschäftsleiter des BUND in Nordrhein-Westfalen, gesagt: «Aber die Frage, ob man sich ein solches Spaßevent angesichts der Klimakrise leisten will, muss gestellt werden.»

Das möchte Schwarzbach so nicht stehen lassen. «Mit der World Team Challenge sind wir einmal im Jahr bei den Fans vor Ort, die sonst eine lange Anreise hätten, um einmal Biathlon live zu sehen», sagte er. «Allein das schlägt sich schon positiv in der Bilanz nieder. Wenn der BUND einmal mehr den Wintersport pauschal als Mitschuldigen der Klimakrise an den offenen Pranger stellt, dann ist das schlichtweg Unsinn.»