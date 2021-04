Wittlich

Drogendepot aufgeflogen

Nach einem Zeugenhinweis auf mutmaßliche Drogengeschäfte in einem Wittlicher Stadtteil konnte am 13.04.2021 durch die Polizei Wittlich und einen hinzugezogenen Rauschgiftspürhund der Polizei ein Drogendepot in einem kleineren Waldstück aufgefunden werden.