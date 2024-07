Am 25.07.2024 zur Verfügung gestelltes Handout zeigt Chemikalien zur Drogenherstellung. Der Zoll hat im Mai nahe der niederländischen Grenze ein Drogenlabor ausgehoben und knapp 200 Kilo synthetischer Drogen im Wert von 10,4 Millionen Euro sichergestellt. Es sei das größte MDMA-Labor, das seit 23 Jahren aufgedeckt wurde, teilten die Aachener Staatsanwaltschaft und die Zollfahndung in Essen mit. Die Durchsuchungen fanden in Hückelhoven und in Nettetal statt. (zu dpa: «Drogen im Wert von über 10 Millionen Euro sichergestellt») Foto: ZFA Essen/DPA