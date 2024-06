Plus Drive-by-Wire – Wie funktioniert eigentlich Von Holger Holzer, SP-X Elektrik statt Mechanik: Im modernen Auto werden immer mehr Funktionen von Sensoren und Aktoren gesteuert. Lesezeit: 1 Minute

SP-X/Köln. Gasbefehle und Gangwahl werden schon heute in einem großen Teil der Neuwagen per Kabel zu Motor und Getriebe übertragen. Bremse und Lenkung werden folgen: Die sogenannte By-Wire-Technik spart Platz, Geld sowie Gewicht – und ermöglicht auch ein paar neue Funktionen.„By Wire“ meint per Kabel. Die Übertragung des Fahrerwunsches erfolgt ...