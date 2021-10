Dritter Saisonsieg: Juventus Turin gewinnt Stadtduell

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin kommt nach dem Katastrophen-Start in die Serie-A-Saison immer besser in Schwung.

Die Mannschaft von Trainer Massimiliano Allegri feierte beim 1:0 (0:0) im Lokalderby gegen den FC Turin den dritten Liga-Sieg in Serie, der Favorit war aber erst nach der Pause spielbestimmend und erarbeitete sich zahlreiche Chancen. In der stürmischen Schlussoffensive gelang Neuzugang Manuel Locatelli in der 86. Minute noch das erlösende Siegtor im Stadtduell.

Damit zog Juve als Achter mit nunmehr elf Punkten am FC Turin (8) in der Tabelle vorbei.

