Hannover und Kaiserslautern gehören in der 2. Bundesliga beide zu den Clubs mit großem Namen und großen Ambitionen. Oben dran bleiben in der Tabelle aber erstmal nur die Niedersachsen.

Hannover (dpa). Hannover 96 bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga an den Aufstiegsplätzen dran. Das Team von Trainer Stefan Leitl besiegte den 1. FC Kaiserslautern am Samstag mit 3:1 (1:0) und gewann damit auch das dritte Heimspiel dieser Saison.

Vor 38.100 Zuschauern hatte Hannover bereits in der ersten Minute eine Großchance durch Jessic Ngankam und ging nur wenig später durch die Bayern-München-Leihgabe Hyun-Ju Lee (7.) verdient in Führung.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Fußball: 2. Bundesliga, Hannover 96 – 1. FC Kaiserslautern, 5. Spieltag, Heinz von Heiden-Arena. Hannovers Jessic Ngankam (r) kämpft gegen Kaiserslauterns Jannis Heuer um den Ball. (zu dpa: «Dritter Heimsieg: Hannover bleibt oben dran») Foto: Carmen Jaspersen/DPA

Der FCK kam durch seinen Torjäger Ragnar Ache (56.) zum Ausgleich. Doch Max Christiansen (73.) mit einem abgefälschten Kopfball und Thaddäus Momuluh (90.+5) in der Nachspielzeit trafen für Hannover noch zum Sieg.

Die 96er verloren nach starkem Beginn zwar zwischenzeitlich etwas von ihrem Schwung. Doch sie waren die spielerisch bessere Mannschaft und siegten deshalb verdient. Nach dem Tor zum 2:1 ließ Hannover auch keine klare Ausgleichschance der Lauterer mehr zu.