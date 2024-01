Nach Rücktritt

Garmisch-Partenkirchen

Dreßen will deutschem Ski-Team erhalten bleiben

Der frühere Top-Abfahrer Thomas Dreßen will dem deutschen Ski-Team auch nach seinem Rücktritt vom aktiven Leistungssport erhalten bleiben. Er werde sich mit Alpinchef Wolfgang Maier und Bundestrainer Christian Schwaiger «in Ruhe mal anschauen, was für Möglichkeiten da sind», sagte der 30-Jährige am Rande des Heim-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen, bei dem er offiziell in die Ski-Rente verabschiedet worden war.