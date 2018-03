Dresden gewinnt bei Pokalschreck Koblenz

Nur fünf Tage nach der Pokalsensation gegen Hertha BSC hat TuS Koblenz in der 3. Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Petrik Sander unterlag vor 6419 Zuschauern im Stadion Oberwerth mit 0:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden.

Koblenz – Nur fünf Tage nach der Pokalsensation gegen Hertha BSC hat TuS Koblenz in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag erlitten. Die Mannschaft von Petrik Sander unterlag vor 6419 Zuschauern im Stadion Oberwerth mit 0:1 (0:0) gegen Dynamo Dresden.

Den entscheidenden Treffer für die Sachsen markierte in der 68. Minute Alexander Esswein, der zugleich seinen sechsten Saisontreffer bejubelte. Damit rutschte der Zweitliga-Absteiger auf den 13. Tabellenrang, während die Sachsen auf Platz sieben bleiben.

Die Gäste aus der Elbestadt begannen aus einer sicheren Abwehr mit einem souveränen Torhüter Axel Keller, der in der 14. Minute gegen Johannes Rahn glänzend parierte. Doch in der Offensive gelang Dynamo zunächst kaum etwas. Nach dem Wechsel bestimmte Dresden plötzlich das Spiel und ging durch Esswein verdient in Führung, nachdem zuvor schon Maik Kegel und Robert Koch in aussichtsreicher Position vergaben.