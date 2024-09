Ein Unterbau stützt den nicht eingestürzten Teil der Carolabrücke. Am Tag nach dem Teileinsturz der Carolabrücke laufen die Sicherungsarbeiten an dem Bauwerk. In der vergangenen Nacht ist auf der Seite der Dresdner Neustadt ein Unterbau fertiggestellt worden, der die Brücke am Übergang aufs Festland stützen soll. (zu dpa: «Dresden: Brückenteil soll kontrolliert abgerissen werden») Foto: Robert Michael/DPA