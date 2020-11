Am 16.11.2020 gegen 12:30 Uhr wurde eine 77-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Poststraße Bad Sobernheim von einem unbekannten Mann angesprochen und gefragt, ob sie ihm Geld wechseln könne.

Während die hilfsbereite Dame nach entsprechendem Kleingeld suchte entnahm der Täter unbemerkt sämtliche Geldscheine aus ihrem Geldbeutel. Der Frau viel der Schaden erst auf, als sie in einem Geschäft etwas bezahlen wollte. Der unbekannte Täter sei ca. 30 Jahre alt gewesen, hatte kurze dunkle Haare und eine schlanke Statur. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752 1560 zu melden.



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

