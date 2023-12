Darts-WM

London

Dreimaliger Darts-Weltmeister van Gerwen in London auf Kurs

Der Niederländer Michael van Gerwen ist mit einem eindeutigen Auftaktsieg in die Darts-WM gestartet. Mighty Mike, wie van Gerwen genannt wird, besiegte den Iren Keane Barry mit 3:0 und steht so in der dritten Runde.