London

Weltmeisterschaft in London

Dreifacher Titelträger van Gerwen bei Darts-WM in Runde drei

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen ist mit einem klaren Erfolg in die Darts-WM in London gestartet. Am späten Samstagabend besiegte der Niederländer seinen englischen Rivalen Chas Barstow mit 3:1.