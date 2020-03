Drei Teams im Kampf um die letzten Plätze für LEC-Playoffs

In der achten Woche der europäischen LoL-Profiliga LEC verbleiben Misfits und Rogue gemeinsam auf dem fünften Platz und sitzen damit auf den letzten begehrten Plätzen für den Einzug in die Playoffs. Konkurrenz macht ihnen nur noch ein Team.

Lesezeit: 1 Minuten

Berlin (dpa). Misfits Gaming, Rogue und Excel Esports gehen nach der vorletzten Woche der europäischen League-of-Legends-Liga LEC ins Rennen um die letzten Playoff-Plätze. Sicher im Wettkampf um den Ligasieg sind bisher G2 Esports, Origen, Fnatic und MAD Lions.

G2 Esports konnte in der achten Woche der Frühlingssaison seine Tabellenführung weiterhin sichern. Das Top-Team der Liga siegte gegen Rogue und in rasanten 22 Minuten gegen Excel. In der Tabelle liegt G2 mit einem Sieg mehr vor Fnatic.

Die Kontrahenten um die Playoff-Plätze gingen alle mit zwei Niederlagen aus dem Wochenende. Misfits verlor am Samstag gegen den achtplatzierten Schalke 04 und muss somit auch nächste Woche um eine Teilnahme an den Playoffs bangen.

Schalke 04 geht das erste Mal in diesem Split mit einem 2:0 aus dem Wochenende. Sie sichern sich damit zwar keinen Platz mehr in den Playoffs, dafür aber den insgesamt achten Platz in der Tabelle. Im Tabellenkeller folgen SK Gaming und Team Vitality.

Wegen des Coronavirus spielten die Profis diese Woche nicht im Studio vor Publikum, sondern von ihren Trainingsstätten aus. Fnatics Toplaner Gabriël „Bwipo“ Rau machte das allerdings wenig aus: „Auf der Bühne hat man immer mehr Druck. Wenn du einen Fehler machst, fühlt es sich schlechter an und wenn du etwas gut machst, fühlt es sich besser an. Vom Büro aus zu spielen hat diese Wirkung nicht“, sagte er im Interview nach dem Sieg gegen Excel. Auch die nächste und letzte Spielwoche des Spring Splits wird nur online ausgetragen.