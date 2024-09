Freisenhagen

Drei Tage lang wird Erntedank gefeiert

Das Erntedankfest in Friesenhagen beginnt am Samstag, 21. September, um 18.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der St.-Sebastianus-Kirche. Um 19 Uhr schließt sich die Festzelt-Party mit Konzerten von Elevation und Subwork an.