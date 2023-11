Drei neue Motorradreifen – Michelin auf der EICMA

Michelin legt neue Motorradreifen auf Foto: Michelin

SP-X/Frankfurt. Michelin präsentiert auf der EICMA in Mailand (7. bis 12. November) drei neue Motorradreifen. Der „Power 6“ wendet sich vor allem an Vielfahrer, ist auf hohe Laufleistung und sportliche Performance optimiert. Noch mehr Dynamik auf Rennstrecken und auf der Straße soll der „Power GP 2“ bieten, während der „Anakee Road“ für die Langstrecke mit schweren Reise-Enduros gedacht ist. In den Handel kommen die drei Modelle ab Januar 2024.

Holger Holzer/SP-X