Polizisten stehen vor einem Haus, in dem drei Menschen erschossen wurden. In dem Mehrfamilienhaus in Langweid bei Augsburg hat ein Bewohner nach Angaben der Polizei drei Nachbarn erschossen. Zwei weitere Personen soll der Sportschütze in einem anderen Gebäude schwer verletzt haben. Wegen dreifachen Mordes sowie zweifachen Mordversuchs wurde nun Anklage gegen den Beschuldigten erhoben. (zu dpa: «Drei Nachbarn in Treppenhaus erschossen – lebenslange Haft»)

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/DPA