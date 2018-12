Drei Frauen in Nürnberg durch Stiche schwer verletzt

Nürnberg

In Nürnberg sind am Abend innerhalb weniger Stunden gleich drei Frauen durch Stiche auf offener Straße lebensgefährlich verletzt worden. Bei den Angriffen in drei dicht beieinander liegenden Straßen könnte es sich der Polizei zufolge um den gleichen Täter gehandelt haben. Alle drei Frauen mussten notoperiert werden. Wie es ihnen geht, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen. Die Polizei suchte mit Hunden und Hubschraubern nach dem oder den Tätern. Der Angreifer war jeweils ein Mann.