Im Rahmen der Grenzüberwachung kam es am Freitagmittag und Sonntagabend zu zwei Festnahmen auf der BAB 64, Rastplatz Markusberg.



Eine 40-jährige Französin wurde mit Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Steuerhinterziehung gesucht. Nach Zahlung der geforderten Geldstrafe in Höhe von 2.100 Euro konnte sie eine 70-tägige Haftstrafe abwenden und ihre Reise fortsetzen.



Wegen Urkundenfälschung lag gegen einen 26-jährigen Albaner ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vor. Aufgrund nicht ausreichender Barmittel zahlte seine Frau die geforderte Geldstrafe von 2.125 Euro und ersparte so ihrem Mann einen 60-tägigen Gefängnisaufenthalt.



Ein bereits vor mehr als vier Jahren wegen Betrugs verurteilter Rumäne wurde am Samstagabend auf der B 51, Höhe Hohensonne, festgenommen. Die noch offene Geldstrafe/Kosten von knapp 300 Euro, aus ursprünglich 700 Euro, wurden von seinem Cousin beim Polizeipräsidium Dortmund eingezahlt; somit konnte der Mann auf freiem Fuß bleiben.



