Beteiligte Unfallfahrzeuge stehen nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus am Straßenrand. Drei Deutsche sind dabei ums Leben gekommen. Das Auto des Deutschen sei über die Mittellinie geraten und dann frontal mit einem Bus zusammengestoßen. Durch die Wucht der Kollision wurde das Auto der Deutschen in die Gegenrichtung und dort frontal gegen das Auto einer 49-jährigen Frau geschleudert. (zu dpa: «Drei Deutsche bei Unfall in der Schweiz ums Leben gekommen») Foto: Kantonspolizei St.Gallen/DPA