Das Unterhaus in London hat in dieser Woche zuerst den Brexit-Deal und dann einen EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt. Nun sollen die Abgeordneten über eine Verschiebung des Brexit-Termins entscheiden.

London/Brüssel (dpa) - Ratspräsident Donald Tusk will in der Europäischen Union für einen längeren Aufschub des Brexits werben.Voraussetzung dafür sei, dass Großbritannien eine längere Verschiebung für nötig hält und in ...