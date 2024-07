Patrick Lange, Triathlet aus Deutschland, läuft beim Datev Challenge Roth während der Laufetappe auf der Strecke. Die Teilnehmer des Triathlons müssen 3,8 km schwimmen, 180 km mit dem Rad absolvieren und 42,195 km laufen. Er will in diesem Jahr den Laufrekord brechen. (zu dpa: «Drama um Triathlon-Star Lange: Frühes Aus in Roth») Foto: Daniel Karmann/DPA