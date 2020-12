Drama „Harriet“: Eine Sklavin wird zur Retterin

Archivierter Artikel vom 06.07.2020, 13:10 Uhr

Die Geschichte von Harriet Tubman ist beeindruckend: Sie war eine Sklavin, floh in ein freies Leben und half später anderen Sklaven, sich zu befreien.

Berlin (dpa). Harriet Tubman ist in den USA bekannt: Sie war eine Sklavin, floh in ein freies Leben – und wurde dann zu einer wichtigen Helferin, die Hunderte Sklaven in die Freiheit schleuste.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hatte geplant, dass ein Bild von Tubman auf den 20-Dollar-Geldscheinen zu sehen sein sollte. Die Pläne liegen derzeit zwar auf Eis, doch der Film „Harriet – Der Weg in die Freiheit“ erzählt nun die Geschichte der schwarzen Frau, an der sich der Streit entzündet.

Harriet – Der Weg in die Freiheit, USA 2019, 126 Min., von Kasi Lemmons, mit Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Janelle Monaé

