Draisaitl-Vorlagen, Tor von Kahun: Oilers schlagen Toronto

Kahun traf auf Vorlage von NHL-Topscorer Draisaitl zum 1:0 und erzielte damit seinen ersten Treffer seit dem Wechsel nach Kanada. Draisaitl gab in der Verlängerung auch den Pass auf Conor McDavid, der den 4:3-Siegtreffer erzielte. „Das war ein gutes Eishockey-Spiel. Das einzige, was bei diesem Eishockey-Spiel gefehlt hat, waren Fans“, sagte Oilers-Trainer Dave Tippett. Lob hatte er nicht nur für Kahun parat: „Er und Leon haben gut zusammengespielt.“

Auch Tobias Rieder hatte mit einem Tor seinen Anteil am Sieg der Buffalo Sabres, die sich nach Penalty-Schießen 4:3 gegen die New Jersey Devils durchsetzten. Rieder traf zum zwischenzeitlichen 2:2, es war sein drittes Saisontor. Nationaltorwart Philipp Grubauer verbuchte mit den Colorado Avalanche derweil ein 5:1 gegen die Minnesota Wild um Nico Sturm und steht mit seinem Team in der West-Division der National Hockey League nun auf Rang eins.

Torwart Thomas Greiss verlor mit seinen Detroit Red Wings dagegen nach Verlängerung 2:3 gegen die Florida Panthers.

© dpa-infocom, dpa:210131-99-239968/3