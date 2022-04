Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das wichtige Auswärtsspiel bei den Los Angeles Kings gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht.

Los Angeles (dpa). Durch das 3:2 festigte die Mannschaft aus Kanada Rang zwei in der Pacific-Division und vergrößerte den Vorsprung auf die Kings. Nur die drei besten Teams einer Division haben einen Platz in den NHL-Playoffs sicher. Die Hauptrunde der National Hockey League endet in drei Wochen.