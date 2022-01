Las Vegas

Eishockey

Draisaitl zum dritten Mal im All-Star-Team der NHL

Leon Draisaitl ist als einziger deutscher Eishockey-Profi für das All-Star-Team der NHL ausgewählt worden. Der Angreifer der Edmonton Oilers ist einer von 36 Spielern, die am 4. und 5. Februar in Las Vegas in einem Mini-Turnier gegeneinander antreten sollen.