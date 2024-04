Edmonton

Eishockey

Draisaitl und Oilers feiern Einzug in NHL-Playoffs

Von dpa

i Die Edmonton Oilers feiern den Einzug in die NHL-Playoffs. Foto: Jason Franson/The Canadian Press via AP/dpa

Die Edmonton Oilers haben zum fünften Mal in Serie die Playoffs in der NHL erreicht. Leon Draisaitl durchbricht erneut die Marke von 100 Torbeteiligungen in einer Saison.