Draisaitl trifft zum 37. Mal in NHL-Saison

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl ist mit seinem 37. Saisontor an die Spitze der NHL-Torjägerliste zurückgekehrt.

Sein Treffer zum 1:0 gegen die Philadelphia Flyers ebnete den Weg zum 3:0-Sieg seiner Edmonton Oilers am Dienstagabend (Ortszeit), an dem Deutschlands bester Eishockey-Spieler zudem mit einer Vorlage beteiligt war. Der 26-Jährige aus Köln liegt mit seinen 37 Toren gleichauf mit Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs. In der Scorerwertung der National Hockey League hat er mit nun 76 Punkten einen Zähler weniger als sein Teamkollege Connor McDavid, der ebenfalls ein Tor erzielte und eine Vorlage hatte.

Beim knappen Sieg der Detroit Red Wings in der Verlängerung gegen die zuvor fünf Spiele ungeschlagenen Carolina Hurricanes hatte Moritz Seider mit der Vorlage zum entscheidenden Treffer großen Anteil. Der Verteidiger legte das 4:3 von Lucas Raymond auf. Nico Sturm beim 1:5 der Minnesota Wild gegen die Calgary Flames und Tim Stützle beim 2:5 der Ottawa Senators gegen die Tampa Bay Lightning kassierten dagegen deutliche Niederlagen mit ihren Mannschaften.