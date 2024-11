Draisaitl trifft nach 20 Sekunden: Oilers gewinnen in NHL

Anzeige

Calgary (dpa). Ein Tor, zwei Vorlagen, drei Scorerpunkte und der nächste Sieg dank Leon Draisaitl: Der Aufwärtstrend der Edmonton Oilers in der NHL setzt sich fort. Gegen die Calgary Flames holte Edmonton auswärts ein 4:2. Draisaitl erzielte schon nach 20 Sekunden das 1:0 und bereitete nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gastgeber zum 2:2 die Treffer zum 3:2 und 4:2 vor.

Für die Oilers, die ganz schwach in die NHL-Saison gestartet waren, war es nun trotz der Verletzung von Starspieler Connor McDavid der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Partien. Damit hat Edmonton nun die Hälfte der Partien gewonnen und ist mittendrin im Kampf um die Playoff-Plätze.

Reichel mit Chicago Blackhawks erfolgreich

Auch Lukas Reichel hatte Grund zur Freude. Wie schon am Samstag beim Sieg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings bereitete er auch beim 4:2 eine Autostunde südlich gegen die Anaheim Ducks ein Tor der Chicago Blackhawks vor. Für die Gäste war es das erste Mal in dieser Saison, dass zwei Partien in Serie gewonnen wurden. Reichel bereitete das 3:0 vor und kommt nun auf insgesamt fünf Vorlagen in neun Einsätzen.