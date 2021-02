Draisaitl mit Tor und Vorlage bei Oilers-Sieg

Der Topscorer der vergangenen Saison erzielte auf Vorlage seines Nationalmannschafts-Kollegen Dominik Kahun den Ausgleich im zweiten Drittel und bereitete das 2:1 von Tyler Ennis im letzten Drittel vor. Josh Archibald traf zum 3:1 nach Vorlage von Connor McDavid, der die Scorerwertung der National Hockey League mit 26 Punkten und damit drei Zählern Vorsprung auf Draisaitl anführt. McDavid und Draisaitl haben nun in jedem der vergangenen zehn Spielen gepunktet.

Der erst 19 Jahre alte Stützle blieb bei drei Schüssen aufs Tor ohne Erfolg und ist mit den Senators nach der Heimniederlage am Vortag weiterhin Letzter in der Nord-Division der kanadischen Teams. Edmonton auf Rang vier steht in den Playoff-Rängen.

Im US-Teil der Liga nehmen die Zwangspausen wegen der Corona-Pandemie unterdessen zu. Die NHL teilte mit, dass das Trainingsverbot und die Spielpause der Buffalo Sabres von Tobias Rieder, der Minnesota Wild um Nico Sturm und der New Jersey Devils ausgeweitet werden müsse.

Bei den Sabres ist Trainer Ralph Krueger positiv auf das Coronavirus getestet worden, Rieder steht mit acht weiteren Mitspielern auf der Corona-Liste der NHL. Dort stehen die Namen von Profis, die entweder selbst positiv getestet wurden, ein unklares Ergebnis haben oder als Kontaktperson gelten. Mit einer Ausnahme sind alle Profis auf der Corona-Liste Spieler der US-Mannschaften.

Bei den Devils stehen derzeit 16 Profis auf der Liste. Die letzte Partie der Devils und der Sabres war das direkte Duell am 31. Januar. Sturm ist einer von neun Spielern der Wild, die auf der Corona-Liste notiert sind.

