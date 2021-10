Draisaitl mit drei Vorlagen bei Oilers-Sieg

Der Nationalspieler aus Köln legte am Samstagabend (Ortszeit) beim 5:2 gegen die Calgary Flames die Treffer zum 2:0, 4:2 und 5:2 auf. Zwei davon erzielte Connor McDavid, der insgesamt auf drei Tore kam.

Nationalspieler Moritz Seider untermauerte schon zuvor den starken Eindruck in seiner Premieren-Saison beim 3:1 der Detroit Red Wings gegen die Vancouver Canucks und legte bereits zum dritten Mal in dieser Saison einen Treffer auf. Bei seinem ersten Einsatz in dieser Spielzeit parierte Thomas Greiss im Tor derweil herausragende 40 Schüsse und hatte so großen Anteil am ersten Saisonsieg für die Red Wings. „Es war großartig, das vor den eigenen Fans zu tun“, sagte Greiss im US-Fernsehen.

Nico Sturm verbuchte mit den Minnesota Wild Wings den zweiten Saisonsieg und eine erfolgreiche Reise nach Los Angeles. Nach dem Auftaktsieg gegen die Anaheim Ducks am Freitag (2:1) gab es vor der Rückkehr nach Minnesota ein 3:2 gegen die Los Angeles Kings.

Für Torwart Philipp Grubauer und die Seattle Kraken gab es dagegen eine Niederlage nach Verlängerung. Das jüngste Mitglieder der nordamerikanischen Liga musste sich den Columbus Blue Jackets trotz 1:0-Führung noch 1:2 geschlagen geben. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators beim 1:3 gegen die Toronto Maples Leafs die erste Niederlage der Saison.

