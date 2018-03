dpa-Nachrichtenüberblick Wirtschaft

Europäer verlangen Sparbeschlüsse des Athener Parlaments

Luxemburg/Athen (dpa) – Ohne ein neues Sparpaket bekommt das Pleite-bedrohte Griechenland kein frisches Geld. EU-Währungskommissar Olli Rehn sagte am Montag am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister, das Parlament in Athen müsse entsprechende Anstrengungen und die Privatisierung von Staatsbesitz bis Ende des Monats billigen. «Wenn das gemacht ist, kann die Auszahlung (der neuen Kredittranche) pünktlich erfolgen, und Griechenland wird nicht zahlungsunfähig werden.» Auf dem Krisentreffen fiel kein Beschluss zu den akut benötigten Milliardenzahlungen. Die europäischen Börsen reagierten mit Kursverlusten. Der Euro rutschte kurzzeitig ab. Die Minister hatten sich in der Nacht darauf verständigt, bei einem neuen Hilfsprogramm für Athen Banken und Versicherungen mit ins Boot zu nehmen – sie sollen sich auf freiwilliger Basis an den Kosten beteiligen.

EU einigt sich auf neuen Krisenfonds

Luxemburg (dpa) – Nach monatelangen Debatten hat sich die EU auf einen neuen Krisenfonds für marode Euroländer geeinigt. Der Rettungsfonds ESM soll 2013 dauerhaft eingerichtet werden und eine Kapitalbasis von 700 Milliarden Euro haben, um Schuldensünder vor der Pleite zu retten. Das beschlossen die Finanzminister der 27 EU-Staaten am Montag in Luxemburg. Zugleich entschieden sie, wie geplant den derzeit laufenden Euro-Rettungsschirm EFSF auf 440 Milliarden Euro aufzustocken. Bei dem neuen Fonds, der den bisher laufenden Euro-Rettungsschirm EFSF 2013 ablöst, springt Deutschland nicht mehr nur als Bürge ein, sondern muss richtig Geld einzahlen. Berlin steuert knapp 22 Milliarden Euro Bareinlagen bei und rund 168 Milliarden Euro an Garantien.

Bundesbank: Wirtschaft drosselt Wachstumstempo

Frankfurt/Main (dpa) – Nach dem rasanten Wachstum zum Jahresbeginn hat die deutsche Wirtschaft im Frühjahr eine langsamere Gangart eingeschlagen. Zwar stuften die Unternehmen die wirtschaftliche Lage nach wie vor als außerordentlich gut ein, schreibt die Deutsche Bundesbank in ihrem am Montag in Frankfurt vorgelegten Monatsbericht. Die Rekordzuversicht aus den Wintermonaten konnte sich aber nicht halten. Dennoch sieht die Notenbank Deutschland vor einem langanhaltenden Aufschwung. Die Bundesbank sagt für Deutschland eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 3,1 Prozent in diesem Jahr voraus. 2012 dürfte sich das Wachstum zwar verlangsamen, aber mit 1,8 Prozent deutlich über den langjährigen Erwartungen bleiben. Allerdings könnte ein Griechenland-Schock die eigentlich robuste Konjunktur jederzeit bremsen.

Unternehmen machen Krise wett – VW umsatzstärkster Konzern

Berlin (dpa) – Die deutschen Top-Unternehmen haben im vergangenen Jahr mächtig Fahrt aufgenommen. Die 500 größten Unternehmen ließen die Wirtschaftskrise hinter sich und kamen im Durchschnitt auf ein Umsatzplus von 11,8 Prozent, wie die Tageszeitung «Die Welt» (Montag) in ihrem jährlich erscheinenden Unternehmensranking berichtete. Der mit Abstand umsatzstärkste Konzern ist der Autoriese Volkswagen – mit Erlösen von 126,9 Milliarden Euro (plus 20,6 Prozent). Auf Platz zwei löste Daimler Eon ab. Mit 97,8 Milliarden Euro Umsatz (plus 23,9) steht der Stuttgarter Autokonzern wieder kurz vor dem Sprung in den dreistelligen Milliarden-Euro-Bereich. Eon belegt mit 92,9 Milliarden Euro Umsatz (plus 13,5 Prozent) Platz drei. Ein höheres Wachstum als im vergangenen Jahr gab es zuletzt im Jahr 2000, als die Top-500 ein Umsatzplus von 17,1 Prozent erwirtschafteten.

Pannen, Regen und Kauflaune zum Auftakt der größten Luftfahrtschau

Paris (dpa) – Mit ersten Auftragseingängen ist am Montag die weltgrößte Luftfahrtschau in Le Bourget bei Paris gestartet. Nach einer Kurzvisite von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy eröffnete der US-Hersteller Boeing den Reigen mit einer laut Preisliste 1,7 Milliarden Dollar schweren Order von Qatar Airways für sechs Maschinen des Typs 777-300 ER. Qatar stellte weitere Aufträge in Aussicht. Die brasilianische Fluglinie TAM orderte für ihre künftige Flotte aus 27 Airbus A350 bei Rolls-Royce Triebwerke für insgesamt 2,2 Milliarden Dollar. Regnerisches Wetter beeinträchtigte die Vorführungen in der Luft. Europas größtem Flugzeugbauer gelang der Start nur mit Pannen. Zwei Airbus-Vorzeigeflieger – der Militärtransporter A400M und der Mega-Jet A380 – werden beim Branchentreff am Boden bleiben.

Strafprozess gegen Ex-Deutsche-Bank-Chef Breuer im August

München (dpa) – Der frühere Deutsche-Bank-Chef Rolf Breuer muss sich Ende August in einem Strafverfahren wegen versuchten Prozessbetrugs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft München wirft Breuer vor, 2003 in einem Zivilverfahren um Schadenersatz für die Milliardenpleite von Leo Kirch die Unwahrheit gesagt zu haben. Die Anklage hatte die Staatsanwaltschaft München I bereits im November 2009 erhoben, das Verfahren hatte sich wegen Nachermittlungen aber lange verzögert. Erst Mitte März hatte das Landgericht München I die Klage zugelassen. Erster Sitzungstermin ist nun der 18. August, zunächst sind vier Tage für den Prozess vorgesehen, wie das Gericht am Montag in München mitteilte.

EU will Gemüsestreit mit Russland lösen

Brüssel (dpa) – Die EU-Kommission dringt auf ein rasches Ende des russischen Boykotts gegen europäisches Gemüse. In einem Brief an Kremlchef Dmitri Medwedew hat EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sein «Bedauern» über den anhaltenden Importstopp ausgedrückt, sagte eine Sprecherin am Montag in Brüssel. In den kommenden Tagen soll EU-Gesundheitskommissar John Dalli mit einer Expertengruppe nach Moskau reisen, um im Gemüsestreit zwischen der EU und Russland zu vermitteln. Wegen der EHEC-Krise hatte Russland Anfang Juni ein Einfuhrverbot für Gemüse aus der gesamten Europäischen Union verhängt. EU-Gemüseexporte nach Russland haben laut Kommission einen Umfang von rund 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr.

Chinesischer Baumaschinenkonzern geht bei Köln an den Start

Bedburg/Köln (dpa) – Der chinesische Baumaschinenkonzern Sany hat seine Produktion in Europa am neuen Standort Bedburg bei Köln gestartet – und will dort schon 2015 rund eine Milliarde Euro Umsatz manchen. Das sagte Firmengründer Wengen Liang am Montag bei Eröffnung der Europazentrale mit Fertigungshalle sowie Forschungs- und Entwicklungszentrum. Das Großprojekt des Konzerns im Rheinland gilt als die bisher größte chinesische Wirtschaftsinvestition in Europa. Bisher steckte Sany 35 Millionen Euro in den Standort, insgesamt sollen es weit mehr als 100 Millionen Euro werden. Gefertigt werden zunächst Betonpumpen und Betonmischfahrzeuge vor allem für den europäischen und nordafrikanischen Markt. Sany gehört nach eigenen Angaben zu den 50 größten Baumaschinenherstellern der Welt.

Mehr Platz für ganz neue Adressen im Internet

Singapur (dpa) – Das Internet bekommt mehr Platz für neue Adressen. Unternehmen, Regierungen und Verwaltungen können künftig für ihre Internetauftritte eine Vielzahl neuer Adressbereiche nutzen. Die zuständige Verwaltungsorganisation ICANN hat dafür in einer historischen Entscheidung den Weg frei gemacht. Unternehmen oder Städte können damit schon bald ihre eigene Adressenendung wie etwa .berlin oder .reise nutzen. Die ICANN sprach am Montag in Singapur von einer «historischen Veränderung des Internet». Bislang war der Raum für Internetnamen auf wenige inhaltliche «Top Lebel Domains» (TDL) wie .com für kommerzielle Anbieter sowie auf Länderendungen wie .de begrenzt. Die Möglichkeiten einprägsamer Namen für die eigene Internetadresse sind dadurch zunehmend knapp geworden. So gibt es zurzeit rund 14,5 Millionen .de-Adressen und 92,5 Millionen .com-Domains.

Verschobene Griechenland-Lösung drückt den Dax ins Minus

Frankfurt/Main (dpa) – Die verschobene Griechenland-Lösung hat die Aktienanleger am Montag enttäuscht. Der Dax war bereits zu Handelsbeginn abgerutscht und hat sich seitdem kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt fiel er um 0,97 Prozent auf 7094 Punkte. In der Vorwoche hatte der Leitindex noch nach einer Durststrecke von sechs Verlustwochen in Folge ein Plus von 1,33 Prozent eingefahren. Der MDax der mittelgroßen Werte sank um 0,73 Prozent auf 10 453 Punkte, für den TecDax ging es um 0,72 Prozent auf 864 Punkte nach unten. Am Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 2,65 (Freitag: 2,66) Prozent. Der Eurokurs fiel. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,4235 (1,4270) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7025 (0,7008) Euro.