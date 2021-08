Dota-Teams Empire und Creepwave kommen zur ESL One Fall

Team Empire und Creepwave haben in der geschlossenen Qualifikation zur Dota 2 ESL One Fall den ersten und zweiten Platz belegt und werden damit im Hauptturnier mitspielen. V-Gaming verpasste nach einer guten Leistung knapp den Einzug.

Empire wurde als einer der Favoriten in die Qualifikation eingeladen und belegte am Ende den ersten Platz. Das russische Team spielte sich durch das obere Bracket und konnte, obwohl es in mehrfach Führungen verschenkte, insgesamt seiner Favoritenrolle gerecht werden.

Creepwave kam als Außenseiter in das Turnier. Der international besetzte Kader kämpfte sich erst durch die offene Qualifikation und dann durch die Lower Bracket bis auf den zweiten Platz.

Alliance, Team Liquid, Thunder Predator, Team Spirit und T1 wurden zur ESL One Fall eingeladen. Die restlichen fünf Einladungen stehen noch aus. Die Gruppenphase des Turniers soll am 21. August beginnen.

