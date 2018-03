DOSB-Präsident Bach erhält Willibald-Gebhardt-Preis

Thomas Bach, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), erhält den Willibald-Gebhardt-Preis 2011.

Foto: Patrick Seeger. – DPA

Die neue Auszeichnung der gleichnamigen, in Essen ansässigen Stiftung ehrt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich in ihrem Wirken in besonderer Weise um die Förderung der olympischen Ideale und Werte verdient gemacht haben, hieß es in einer Mitteilung. Bach ist auch Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und erster Preisträger.

Der Preis ist nach dem in Berlin geborenen Fechter und Naturwissenschaftler Willibald Gebhardt (1861-1921), Begründer der olympischen Bewegung in Deutschland und erstem deutschen IOC-Mitglied, benannt worden. 2011 jährt sich zum 150. Mal sein Geburtstag. Die Stiftung wird den mit 10 000 Euro dotierten Preis in Zukunft alle zwei Jahre verleihen. Ausgezeichnet wird Bach am 19. Oktober bei einem Festakt in Berlin.