DOSB-Chef Hörmann appelliert an Vereine: Geben wir nicht auf

„Wir werden mit aller Kraft dafür arbeiten, dass die Einschränkungen baldmöglichst zurückgefahren werden. Wir werden Bund und Länder in die Pflicht nehmen, entsprechende Hilfsprogramme für den Sport zu öffnen und aufzusetzen“, sagte Hörmann in einer am Freitag veröffentlichten Video-Botschaft des DOSB.

Der Lockdown treffe „alle hart“, betonte der 60 Jahre alte Sport-Funktionär. „Sport-Deutschland hat über Monate bewiesen, dass mit klugen Hygienekonzepten verantwortungsbewusst Sport getrieben werden kann“, fügte Hörmann an. Er richtete einen Appell an die rund 90 000 Sportvereine. „Lassen Sie uns gemeinsam aktiv dranbleiben. Geben wir nicht auf, sondern bleiben wir genau dem treu, was uns alle verbindet: Die Liebe zum Sport, die Überzeugung zum gesellschaftlichen Engagement.“

© dpa-infocom, dpa:201030-99-147008/2