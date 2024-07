Fußball: Bundesliga, Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim, 3. Spieltag, Signal Iduna Park, Dortmunds Niclas Füllkrug (l) und Dortmunds Youssoufa Moukoko nach dem Spiel. (zu dpa: «Dortmund auf Asien-Tour - was wird aus Moukoko?»)

Fußball: Bundesliga, Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim, 3. Spieltag, Signal Iduna Park, Dortmunds Niclas Füllkrug (l) und Dortmunds Youssoufa Moukoko nach dem Spiel. (zu dpa: «Dortmund auf Asien-Tour - was wird aus Moukoko?») Foto: Bernd Thissen/DPA

Dortmund (dpa). Borussia Dortmund ist angeblich bereit, Fußball-Profi Youssoufa Moukoko noch in der Sommerpause abzugeben. Nach dem Transfer von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart nach Dortmund soll der BVB nach einem Bericht des TV-Senders Sky schon Gespräche mit dem Management des 19 Jahre alten Moukoko geführt haben. Demnach stellen sich die Dortmunder bei einem Wechsel eine Ablöse in Höhe von rund 20 Millionen Euro Ablöse vor. Moukoko gilt neben Sébastien Haller als erster Verkaufskandidat.Auch über die Zukunft von Niclas Füllkrug wird immer wieder spekuliert. Füllkrug selbst möchte nach Sky-Informationen erst einmal seinen Urlaub genießen und danach in Ruhe Gespräche führen. Der BVB selbst plant aber wohl mit ihm.

Dortmund befindet sich momentan auf Asien-Tour. Bei der Landung auf dem Bangkoker Flughafen wurde das Team von Trainer Nuri Sahin von 500 Fans empfangen. Beim Testspiel gegen den thailändischen Erstligisten BG Pathum United am Sonntag tragen die Profis erstmals das neue BVB-Cuptrikot. Auch beim Test gegen den japanischen Erstligisten Cerezo Osaka am 24. Juli wir der BVB mit dem Shirt auflaufen.

Die große Besonderheit des Cuptrikots ist das Material, aus dem die Trikots hergestellt werden – aus nicht mehr benötigtem Polyester entsteht nach Vereinsangaben neuer Stoff.