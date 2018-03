Dorfgemeinschaftshäuser gegen lokale Gastronomie: Gemeinden tragen Mitschuld

Aus unserem Archiv

Wird die Familienfeier im Gasthaus ausgerichtet – oder lieber im Dorfgemeinschaftshaus? In vielen Gemeinden ist es in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten durch die von öffentlichen Geldern eingerichteten Häuser zu einer Konkurrenzsituation gekommen, in der die ohnehin gebeutelten Wirte oft den Kürzeren ziehen. Christoph Hoopmann, Geschäftsführer der Westerwald-Touristik, gibt den Gemeinden daher eine Mitschuld am Sterben der lokalen Gastronomiebetriebe.