Altenberg

Rodel-Weltcup

Doppelsitzer Eggert/Benecken verpassen Sieg wieder knapp

Die Doppelsitzer Toni Eggert und Sascha Benecken haben beim Rodel-Weltcup in Altenberg erneut den Sieg knapp verpasst. Wie schon in der Vorwoche in Sotschi kam das Thüringer Duo auf Rang zwei.