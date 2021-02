Doppelsitzer

Doppel-Sieg: Eggert/Benecken Rekord-Weltmeister

Schönau am Königssee (dpa) – Die Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken haben dem deutschen Rodelteam am zweiten Tag der Weltmeisterschaften am Königssee die dritte Goldmedaille beschert.