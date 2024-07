Kevin Krawietz und Tim Pütz wiederholen beim Tennis-Turnier in Hamburg ihren Vorjahreserfolg. Das derzeit beste deutsche Doppel fühlt sich gewappnet für die Olympischen Spiele.

Tennis: ATP-Tour - Hamburg, Doppel, Herren, Finale. Reboul/Roger-Vasselin (Frankreich) - Krawietz/Pütz (Deutschland). Kevin Krawietz (l) und Tim Pütz freuen sich.

Tennis: ATP-Tour - Hamburg, Doppel, Herren, Finale. Reboul/Roger-Vasselin (Frankreich) - Krawietz/Pütz (Deutschland). Kevin Krawietz (l) und Tim Pütz freuen sich. (zu dpa: «Doppel Krawietz/Pütz verteidigt Titel in Hamburg erfolgreich») Foto: Frank Molter/DPA

Hamburg (dpa). Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat seinen Titel beim ATP-Turnier in Hamburg erfolgreich verteidigt. Zugleich glückte dem Duo aus Coburg und Frankfurt/Main die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Paris. Im Finale setzten sich die beiden Davis-Cup-Spieler gegen die Franzosen Fabien Reboul/Edouard Roger-Vasselin 7:6 (10:8), 6:2 durch.

In einem hochklassigen Match hatten die beiden Deutschen gegen die Franzosen im ersten Durchgang zu kämpfen. Erst im Tiebreak machten sie mit 10:8 den Satzgewinn perfekt. Anschließend lief es besser für den 32 Jahre alten Krawietz und den vier Jahre älteren Pütz. Nach 1:27 Stunden verwandelten sie den Matchball.



Mit Blick auf Olympia war für Pütz die Woche in Hamburg ermutigend. «Ich glaube, wenn wir bei Olympia die Leistung abrufen können, die wir in dieser Woche abgerufen haben, wären wir happy», hatte der Frankfurter schon nach dem Halbfinale im Sender Sky gesagt.