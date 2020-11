Doppel Krawietz/Mies verpasst Halbfinale bei ATP Finals

Die beiden French-Open-Sieger mussten sich in London gegen Rajeev Ram aus den USA und den Briten Joe Salisbury im Match Tiebreak mit 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 4:10 geschlagen geben und schieden damit in der Vorrunde aus. Im ersten Durchgang vergaben Krawietz und Mies sogar zwei Satzbälle, am Ende war das Aus für das deutsche Tennis-Duo nach 2:05 Stunden besiegelt. Im Einzel kämpft Alexander Zverev am Freitag (15.00 Uhr/Sky) gegen den Serben Novak Djokovic um das Weiterkommen.

