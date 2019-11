Grevenbroich

DNA-Massentest im Fall Claudia Ruf geht in zweite Runde

Der DNA-Massentest im mehr als 23 Jahre alten Mordfall Claudia Ruf geht in die zweite Runde: Heute und morgen sind erneut männliche Einwohner von Grevenbroich-Hemmerden aufgerufen, eine Speichelprobe abzugeben. Am Sonntag will die Polizei eine Zwischenbilanz ziehen. 1900 Männer sollen freiwillig eine Speichelprobe abgeben. Die damals elfjährige Claudia Ruf war 1996 in ihrem Heimatort Hemmerden entführt und sexuell missbraucht worden. Ihre Leiche wurde etwa 70 Kilometer weiter auf einem Feldweg in Euskirchen bei Bonn gefunden.