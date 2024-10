Distanzierung von „Mörder“-Rufen

Von dick

Als die Stadtverordneten Mitte November 2023 mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP beschlossen, Stadttauben töten zu lassen, gab es dagegen eine Demonstration, die viele Stadtverordnete erschüttert hat: Sie wurden mit Megafonen als „Mörder“ beschimpft. Nach den Gesprächen mit der Stadt am 22. Juli hat sich das Stadttaubenprojekt in einem Brief an die Stadt Limburg erneut von dieser Demo distanziert.