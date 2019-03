Paris

Im Freizeitpark Disneyland östlich von Paris sind Menschen nach verdächtigen Geräuschen am Abend in Panik geraten. Sicherheitskreise berichten, es habe keine Verletzten gegeben. Es seien nach derzeitigen Erkenntnissen auch keine Schüsse gefallen. In sozialen Netzwerken war vorher teils von Schüssen die Rede gewesen.